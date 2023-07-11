مصرع طفلة سقطت من شرفة منزلهم بالطابق الثالث ببنها.. والنيابة تصرح بالدفن

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة ميت السباع دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، مصرع طفلة تبلغ من العمر حوالي 6 سنوات، إثر إصابتها بنزيف داخلي بالمخ وكسر بمناطق مختلفة بالجسم، جراء سقوطها من شرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثالث بعقار، جرى نقل المصابة لمستشفى بنها الجامعي، إلا أنها توفت أثناء محاولة إسعافها، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستدعاء أهلية الفتاة لسؤالهم، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال طفلة مصابة بنزيف داخلي بالمخ وكسر بمناطق متفرقة بالجسم، وتوفت أثناء محاولة إسعافها، جراء سقوطها من شرفة شقتها بمنطقة منية السباع دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع الطفلة "مريم ه ع"، 6 سنوات، إثر إصابتها بنزيف داخلي بالمخ وكسر بمناطق مختلفة بالجسم، جراء سقوطها من شرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثالث بعقار بمنطقة منية السباع دائرة المركز.

جرى نقل المصابة لمستشفى بنها الجامعي، إلا أنه توفت أثناء تقديم الإسعافات لها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.