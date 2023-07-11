اليوم السابع
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مشهد بديع يرى بالعين.. اقتران القمر غدا مع المشترى عملاق المجموعة الشمسية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 01:00 ص
مشهد بديع يرى بالعين.. اقتران القمر غدا مع المشترى عملاق المجموعة الشمسية اقتران القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تشهد الكرة الأرضية، غدا الأربعاء 12 يوليو، اقتران القمر وكوكب المشترى، حيث يشرق القمر مقترنا مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم.
 
وفى هذا اليوم يمكن أن نراهما بالعين المجردة السليمة في السماء باتجاة الشرق في الـ 1:45 صباحا تقريبا ، ويترائى هذا المشهد إلى أن يختفي من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.
 
وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية يكون في الحقول الزراعية والسواحل والصحاري والبراري والجبال.
 
وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أنه ليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم ، مؤكدا أن التنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.
 
وأكد تادرس، أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم ملاحظته من قبل الفلكيين منذ مئات السنين، موضحا أن الظواهر الفلكية مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، علما بأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا.

القمر

المشترى

كوكب المشترى

عملاقه المجموعه الشمسيه



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