اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يناقش إقامة منطقة لوجستية زراعية بالتعاون مع وفد إيطالى

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 04:01 م
محافظ كفر الشيخ يناقش إقامة منطقة لوجستية زراعية بالتعاون مع وفد إيطالى جانب من اللقاء
كفر الشيخ- محمد سليمان

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استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اللواء وليد سيف الدين، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وفدا إيطاليا، لبحث إقامة منطقة لوجستية زراعية، لإنتاج المحاصيل والتقاوي والأسمدة والشتلات وغيرهم، إضافة لتطبيق نظم التشغيل الجديدة الخاصة بأعمال الزراعة الحديثة، معبرا عن سعادته بهذه الزيارة والتعاون بين المحافظة، والوفد الإيطالي، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد.

 
وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، يولي اهتماما كبيراً بكافة المحافظة، ومحافظة كفر الشيخ، لإقامة مشروعات قومية متعددة، وآخرها منطقة لوجستية بمدينة كفر الشيخ أمام جامعة كفر الشيخ، على مساحة 25 فدان، توفر 30 ألف فرصة عمل متنوعة الخدمات، بالإضافة إلى أنه جار إقامة مناطق لوجستية أخرى ، وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم اختيار 4 محافظات على مستوى الجمهورية منهم كفر الشيخ بمنطقة الدلتا لإقامة، مناطق لوجستية زراعية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن محافظة كفر الشيخ، تتمتع بأراضي خصبة، إضافة تميزها بمرور نهر النيل بها، وبيئة مناسبة للزراعة، مشيراً أن الوفد الإيطالى، سيقوم  بعدد من الإجراءات منها تحليل التربة، ومصادر الماء، وتوفير كافة المرافق، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، والمحافظة، مشيراً إلى إن إقامة منطقة لوجستية زراعية، سيوفر العديد من المنتجات الزراعية، وتشغيل عماله، والتعرف على نظم التشغيل الجديدة الجديدة.
 
الوفد الايطالي ومحافظ كفر الشيخ
الوفد الإيطالي ومحافظ كفر الشيخ

جامب من زيارة الوفد الايطالي
جامب من زيارة الوفد الإيطالي

محافظ كفر الشيخ يناقش اقتامة منطقة لوجستية زراعية
محافظ كفر الشيخ يناقش إقامة منطقة لوجستية زراعية

 


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