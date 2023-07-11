محافظ كفر الشيخ: المحافظة تشهد تنفيذ إنشاءات رياضية غير مسبوقة

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد إنجاز أعمال وتطوير وإنشاءات جديدة بمراكز شباب كفر الشيخ، منها مركز التنمية الشبابية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى المركز يقع في موقع متميز تجاوره جامعة كفر الشيخ، والمنطقة اللوجيستية، إضافة لكوبري سخا العلوي، ومسار العائلة المقدسة، إضافة لأعمال جارية في إنشاء 13 مشروعا ما بين إنشاء جديد ملاعب ومراكز شباب ومقرات إدارية أو رفع كفاءة، وجار العمل في مركزين بنسبة تنفيذ98%.

وأضاف محافظ كفر الشيخ،: "جار إقامة العديد من مراكز الشباب، وتطوير ملاعب وإنشاء ملاعب جديدة، وجار أعمال إنشائية بـ 3 قرى، و تستعد للافتتاح خلال الفترة المقبلة هي "الثمانين وعجلان و الغنيمي" بالإضافة إلى إنشاء «نادي الرياض» بقرية الضبعة بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه الملحق به ملعب قانونى بتكلفة 5 ملايين جنيه، وذلك بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الاهتمام بتنمية قدرات ومهارات النشء والشباب بكافة ربوع مصر.

وأضاف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن تشهده المحافظة من إنشاءات جديدة جاء بتوجيهات، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، وتوضع حالياً اللمسات الأخيرة بمراكز شباب الغنيمي وعجلان بقلين والثمانين بإدارة شباب الحامول و كل مبني مخطط أن يكون من دورين على مساحة 200م، عدا مركز شباب عجلان على مساحة 140 متر و المبنى الجديد لنادي دسوق المكون من ستة طوابق، الطابق الأول و الثاني عبارة عن مول تجاري و محلات تجارية "حق انتفاع لمدة 9 سنوات" و الطابق الثالث والرابع والخامس صالات أنشطة متعددة الأغراض ومكاتب إدارية و الطابق السادس نزل شباب بمبلغ وقدره 6 ملايين جنيه، وملعب إكريليك بتكلفة 750 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية.

وأضاف، أن من بين الإنشاءات الكبرى مركز التنمية الشبابية بشرق كفر الشيخ، وأمر بإنشائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته للمحافظة وتابع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حجم إنجاز الأعمال الإنشائية في زيارته لافتتاح عدد من الملاعب و المشروعات الاستثمارية والمقرات الإدارية بالمحافظة في أبريل الماضي، تشهد المرحلة الأولى منه إنشاء حمام سباحة أوليمبي مساحة 25 × 50 متر و عدد 2 ملعب إكريليك متعدد الأغراض و مضمار حول الملاعب، ملعبين كرة قدم نجيل صناعي بالإضافة إلى إنشاء غرف تغيير ملابس للملاعب، أما عن المرحلة الثانية من إنشاء مركز التنمية الشبابية تشمل إنشاء غرف تغيير ملابس لحمام السباحة، إنشاء مبنى للأنشطة و مبنى قاعة الاحتفالات وإنشاء چيم رياضي، عدد 2 ملعب تنس أرضى، 2 ملعب بادل كورت و الجهة المنفذة للمشروع هي هيئة الإنتاج الحربي.

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، قد تسلمت في الرابع والعشرين من فبراير الماضى قطعة ارض مساحة خمسة أفدنة شرق مدينة كفر الشيخ بحى سخا لإقامة مركز التنمية الشبابية طبقا لقرار محافظه كفر الشيخ رقم 1582 بتخصيص مساحة 5.35 فدان بحي سخا شرق مدينة كفر الشيخ والواردة ضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021م بإزالة صفة النفع العام وإعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح محافظة كفر الشيخ لإقامة المركز.



صورة ارشفية محافظ كفر الشيخ ووزير الشباب والرياضة



مبنى جديد لمركز شباب



ملعب جديد بمركز شباب_1



ملعب جديد