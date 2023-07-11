محافظ بورسعيد يبحث المشروعات المطلوب تنفيذها فى برامج الخطة الاستثمارية

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في تنفيذ الربع الأول من الخطة الإستثمارية للعام المالي الجديد، للديوان العام وأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام، و عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومستشاري المحافظة ، ومديري مديريات الاسكان، الطرق، والإدارة الاستراتيجية، والادارة المالية .

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد للتنسيقات التي تمت بين الجهات المختصة بشأن موقف إسناد الربع الأول من الخطة الإستثمارية، حيث وجه محافظ بورسعيد بسرعة إنجاز العمل، للبدء في تنفيذ مشروعات الربع الاول من الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، وذلك بناءا على الخطة الاستثمارية التي تم وضعها في إطار رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية ورؤية وتوجيهات المحافظ، بضرورة استكمال خطط التنمية بالمحافظة، وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع علي مستوي الدولة.

واستعرض محافظ بورسعيد المشروعات المطلوب تنفيذها في برامج الخطة الاستثمارية سواء في مجال الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء ، و تحسين البيئة و إقامة المشروعات التنموية والخدمية، التي تساهم في تحقيق رضاء وسعادة المواطن .

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق والتعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية المختصة ، وتكثيف الجهود للاستمرار في خطط التنمية التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين و تعمل على الارتقاء بها.