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محافظ بورسعيد: تنفيذ 4 حالات إزالة لمزارع سمكية مخالفة

الأحد، 09 يوليو 2023 04:50 م
محافظ بورسعيد: تنفيذ 4 حالات إزالة لمزارع سمكية مخالفة مزرعة سمكية مخالفة
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، عن تنفيذ 4 حالات إزالة لمزارع سمكية مخالفة. 
 
 شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب حملة مكبرة، ضمن الموجة 21 (المرحلة الثالثة )لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بمتابعة الدكتور حسني عطيه مدير مديرية الزراعة ببورسعيد بالاشتراك مع لجنة إدارة حماية الأراضي بالمديرية. 
 
وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات  تعدي لمزارع سمكية مخالفة بجمعية الإخلاص الزراعية جنوب بورسعيد، بمساحة 75 فدان ضمن الموجة 21 (المرحلة الثالثة) لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
 
وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. 
 
ازالة المزارع المخالفة
ازالة المزارع المخالفة

الإزالة جنوب بورسعيد
الإزالة جنوب بورسعيد

ازالة التعديات
ازالة التعديات
 
 

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