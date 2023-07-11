محافظ الدقهلية: الدولة أنفقت 2 مليار جنيه خلال 3 سنوات لتحسين البيئة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برؤساء المراكز والمدن والأحياء لبحث ومناقشة مؤشرات الأداء الخاصة بتقييم منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالوحدات المحلية، وقد تم استعراض مؤشرات قياس الفاعلية والكفاءة في تنفيذ أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بشكل موضوعي وقابل للقياس والمقارنة العادلة والتنافس بين الوحدات لتحسين جودة الخدمة، على أن يتم إعداد تقرير شهري بتقييم الوحدات المحلية لمراكز ومدن واحياء المحافظة.

جاء ذلك بحضور المحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، والدكتور عبده محمدين مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ، والمهندس توفيق الخشن استشاري مشروع كتشنر ، والمهندس شكري حسين استشاري مشروع كتشنر ، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات بالمحافظة ، و محمد حمص مدير جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وأكد "المحافظ" أن القيادة السياسية تولي ملف المخلفات الصلبة أهمية كبيرة لما له من تأثير واضح ومباشر علي البيئة وعلي صحة المواطنين وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وللحد من الملوثات البيئية التي تؤدي إلى تغير المناخ.

وأشار "مختار" إلى أن التكلفة الاستثمارية التي انفقتها الدولة علي ملف تحسين البيئة بمحافظة الدقهلية 2 مليار جنيه تقريباً خلال 3 سنوات من خلال عدد من المحاور وهم ( رفع المقالب العشوائية - إنشاء وتطوير مصانع تدوير المخلفات - انشاء مدفن صحي طبقا للاشتراطات البيئية - شراء معدات وآلات - انشاء جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره - انشاء إدارة متكاملة للمخلفات الصلبه ) .

كما أشار "المحافظ" إلى أن الدقهلية أصبحت نموذج يحتذي به في إدارة منظومة المخلفات الصلبة والأولي في تطبيقها ونعمل عليها منذ 3 سنوات ، وحققت المحافظة نجاحاً كبيراً في هذا الملف وقضت علي تجمعات المقالب العشوائية منذ عشرات السنوات في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين البيئة.

وأكد "مختار" علي أن الجمع المنزلي وتحصيل رسوم الخدمة هما الحل الوحيد والأمثل لاكتمال منظومة المخلفات الصلبه بشكل نهائى، لأنه بدون تحصيل رسوم لن تكون هناك خدمة ، وبدون خدمة جمع القمامة ستتراكم في الشوارع وسينتج عنها انتشار الأمراض لأن المتولد اليومي كبير جدا وليس هناك آلية لضبط هذه المنظومة بدون الجمع المنزلي.

وقال "المحافظ" إن نجاح منظومة الجمع المنزلي ستودي الي الحفاظ علي البيئة من التلوث من خلال نظافة الشوارع بشكل كامل والحد من انتشار الأوبئة والأمراض وانتشار الحيوانات الضالة، والذي بدوره يؤدي إلى نقل العدوي للمواطنين وانتشار السعار من خلال عقر الكلاب الضاله للاطفال والمواطنين.

وثمن "مختار" دور وزارة التنمية المحلية والتخطيط لدعمهم الكامل والمستمر من أجل إنجاح المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية بالمحافظة.