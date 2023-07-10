محافظ الدقهلية: 2.8 مليار جنيه قروضا لدعم الشباب ضمن برنامج مشروعك

الدقهلية_محمد الحبشي

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية الممنوحة من قبل برنامج مشروعك بنطاق المحافظة، بلغت قيمتها ما يزيد عن 2 مليار و800 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات، وذلك حتى 30 يونيو الماضي.

وأضاف "مختار"، أن المشروعات التي تم تنفيذها في إطار برنامج مشروعك بلغت ما يزيد عن 22 ألف مشروع إنتاجي وخدمي واستثماري، ووفرت ما يقرب من 94 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن الدقهلية بهذا الحجم من القروض والمشروعات ومستوى الأداء، أصبحت ضمن المحافظات المتميزة في تنفيذ هذا المشروع على مستوى الجمهورية، تحتل المركز الثالث في حجم الإقراض والمشروعات ضمن برنامج مشروعك، وذلك وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية.

وأكد مختار على السعي الدائم من قبل أجهزة المحافظة لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات، وإتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج

ووجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك، بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة، وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة، وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة، وتعظيم الاستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه عماد أبو زيد، مدير عام إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك بالدقهلية، بشأن نشاط الإدارة حتى نهاية يونيو الماضي، فيما أوضح مدير عام الإدارة أن المراكز المتميزة في تنفيذ البرنامج بنطاق الدقهلية، شملت مراكز المنزلة، والسنبلاوين، وتمي الأمديد، وميت غمر، وأجا، حيث تأتي في مقدمة الوحدات المحلية على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ على وقوفه المستمر بجانب كل الراغبين في العمل الجاد وجميع المخلصين في الاستثمار الحقيقي، لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الدقهلية.