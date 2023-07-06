اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يوليو 2023 11:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طالب بجامعة بنى سويف من ذوى الهمم يحصد المركز الثانى عالمياً برياضة الجودو

الخميس، 06 يوليو 2023 10:12 ص
طالب بجامعة بنى سويف من ذوى الهمم يحصد المركز الثانى عالمياً برياضة الجودو جانب من الحدث
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول محمود  سامي عنتر الطالب بالفرقة الثالثة  بكلية الآداب قسم التاريخ،  ولاعب منتخب الجودو للمكفوفين على الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات بطولة الجودو التي أقيمت في فنلندا و المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس.

وحسب بيان لجامعة بنى سويف ،هنأ رئيس الجامعة الطالب لتميزه وحصوله على هذا المركز المتميز في رياضة الجودو متمنياً له ولطلاب الجامعة المتميزين مزيد من التقدم والنجاح ، وأن يكونوا سببًا في رفع راية الوطن في جميع المجالات العلمية والرياضية والثقافية والفنية، مؤكدا حرص الجامعة على دعم طلابها وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية ، والعمل على تنمية روح الابتكار والإبداع والإتقان لدى أبنائها، بما يساهم في تميزهم ورفع كفاءتهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المتنوعة.



 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

جامعة بنى سويف

ذوى الهمم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة