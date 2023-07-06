طالب بجامعة بنى سويف من ذوى الهمم يحصد المركز الثانى عالمياً برياضة الجودو

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول محمود سامي عنتر الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب قسم التاريخ، ولاعب منتخب الجودو للمكفوفين على الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات بطولة الجودو التي أقيمت في فنلندا و المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس.

وحسب بيان لجامعة بنى سويف ،هنأ رئيس الجامعة الطالب لتميزه وحصوله على هذا المركز المتميز في رياضة الجودو متمنياً له ولطلاب الجامعة المتميزين مزيد من التقدم والنجاح ، وأن يكونوا سببًا في رفع راية الوطن في جميع المجالات العلمية والرياضية والثقافية والفنية، مؤكدا حرص الجامعة على دعم طلابها وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية ، والعمل على تنمية روح الابتكار والإبداع والإتقان لدى أبنائها، بما يساهم في تميزهم ورفع كفاءتهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المتنوعة.