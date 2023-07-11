اليوم السابع
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حبس المتهم بقتل زوجته بطعنة بالرقبة بقرية فى الشرقية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 12:14 م
حبس المتهم بقتل زوجته بطعنة بالرقبة بقرية فى الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قررت النيابة العامة فى ههيا، حبس تاجر الخردة المتهم بقتل زوجته بطعنة نافذة بالرقبة بأحد الشوارع بقرية كفر عجيبة نطاق مركز شرطة ههيا فى محافظة الشرقية، وذلك لخلافات زوجية بينهما، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزى بوصول " فاطمة م م ح " 40 ربة منزل جثة هامدة، إثر إصابتها بجرح نافذ بالرقبة وجرح قطعى بالرأس، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات أن قيام زوجها " محمود ع " 44 سنة تاجر خردة، مقيم نطاق مركز الزقازيق، بارتكاب الواقعة والتعدى على زوجته بسلاح أبيض سكين، بالقرب من سوق القرية وذلك على إثر خلافات زوجية بينهما وتركها منزل الزوجية منذ عدة أشهر.

 وتم تحرير عن الواقعة المحضر 2938 لسنة 2023 إدارة مركز شرطة ههيا وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعلميى، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


قرية كفر عجيبة

الشرقية

مستشفى ههيا المركزى

تاجر خردة يقتل زوجته

خلافات زوجي



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