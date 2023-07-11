ضبط المتهمين بالتعدى على شخصين وإصابتهما فى الشرقية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة التعدى على شخصين وإصابتهما بالشرقية، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية، من إحدى المستشفيات باستقبالها شخص "خفير خصوصى" مُصاب بعيار نارى، ووالده عامل زراعى مُصاب بجرح قطعى بالرأس.

بالانتقال والفحص وبسؤال المصابين قررا بحدوث مشاجرة بينهما وبين 4 أشخاص لخلافات سابقة بينهم على حراسة قطعة أرض بدائرة المركز، قام خلالها الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من بندقية آلية كانت بحوزة أحدهم والتعدى عليهما بعصا خشبية، مما أدى لحدوث الإصابات.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة مديرية أمن الشرقية أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزة إثنين منهم (بندقية آلية "المستخدمة فى الواقعة" - 2خزينة آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - 16 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 48 كيلو جرام - 9 لفافات لنبات الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف إثنين منهم بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطهما والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.