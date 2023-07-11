محافظ بورسعيد: إزالة حالتين تعد لمزارع سمكية على مساحة 75 فدانا

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب حملة مكبرة، ضمن الموجة 21 (المرحلة الثالثة) لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بمتابعة الدكتور حسني عطيه مدير مديرية الزراعة ببورسعيد بالاشتراك مع لجنة إدارة حماية الأراضي بالمديرية.

أسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعد لمزارع سمكية مخالفة جنوب بورسعيد على مساحة 75 فدانا، ضمن الموجة 21 (المرحلة الثالثة) لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه.