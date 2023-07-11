توافد طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية لأداء امتحان مادة الديناميكا

الإسكندرية -أحمد الزغبي

توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، الشعبة العلمية للرياضيات، اليوم الثلاثاء، على لجان الامتحانات، لأداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة الحادية عشر.

وأعلنت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022 / 2023، ومن المقرر أن يؤدى الامتحان 56 ألفا و579 طالبا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبي و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبا ودولى 2234 طالبا.

وأشارت وكيل المديرية إلى أنه تم فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو حتى 13 يوليو، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.