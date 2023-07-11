تعرف على أهم المظاهر الزراعية المتوقعة فى الفترة الحالية

كتبت أسماء نصار

مع بداية شهر أبيب وهو آخر شهر في الصيف تبدأ مظاهر مناخية جديدة وهى توالى الموجات شديدة الحرارة بدون انقطاع وترتفع درجة حرارة الليل يصاحب الحرارة العالية زيادة أكبر في الطاقة الحرارية "الإشعاع الشمسي"، كما تزداد الرطوبة النسبية صباحاً ويزيد معدل تشكل الندى والرطوبة الحرة على أسطح النباتات.

وفى التقرير التالى نتعرف على ‎أهم المظاهر الزراعية المتوقعة خلال الفترة الحالية التى يوضحها الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي :

‎1- زيادة درجات حرارة الليل يزيد من معدلات تنفس الظلام Dark respiration مما يزيد من معدل هدم المادة الجافة التي يصنعها النبات وزيادة إفراز هرمون الايثلين بالتالي ضعف معدلات التحجيم في الثمار والحبوب أو الاتجاه أكثر للنضج المبكر .

‎2- تزيد خطورة الحشرات حرشفيات الأجنحة "ديدان الأوراق والثمار" وخاصة دودة الحشد حيث تبدأ اجيال الصيف في التشكل وهي الأجيال الاشرس والاسرع في الظهور والتطور خاصة على زراعات الذرة المتأخرة في مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد .

‎3- يزيد حاجة النبات المياه لأكثر من 30% عن متوسط الاستهلاك الصيفي ويجب أن يراعى ذلك خاصة للمحاصيل حديثة الزراعة أو الشتل " الخضر وبعض أشجار الفاكهة".

‎4- تزيد فيه لسعات الشمس على ثمار المحاصيل خاصة الرمان والطماطم .

‎5- تزيد مشاكل ضربات الشمس عند التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة ولفترة طويلة أثناء الظهيرة .

‎6- مع توالي ارتفاع الحرارة يؤدي إلى زيادة متسارعة في النمو الخضري يسبب زيادة في معدلات التنفيل في الخضر الثمرية وفشل الاخصاب في المحاصيل الحقلية ، كما يجعل النباتات أكثر عرضه للإصابة بالأمراض المحبة للحرارة والرطوبة العالية "البياض الزغبي على العنب والقرعيات والريحان ".

‎7- مع توقع هبوب رياح ساخنة فقد تسبب بعض الضرر لمحصول القطن بسقوط بعض اللوز والوسواس وقد يصاب كذلك الأرز المتأخر ببعض الضرر ويتأثر كذلك تحجيم ثمار الزيتون والتمور والموالح .