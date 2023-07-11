اليوم السابع
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بدء التقديم الإلكترونى للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام ببنى سويف اليوم

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 06:00 ص
بدء التقديم الإلكترونى للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام ببنى سويف اليوم محافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف اليوم الثلاثاء بدء التقديم الإلكتروني للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2023  وتستمر حتى الثلاثاء 25 من نفس الشهر.
 
وقال محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف أنه  يتم التقديم  الإليكتروني للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2023 من اليوم  و حتى  الثلاثاء 25  من نفس الشهر مشيرا إلى أن التقديم من خلال الرابط
 
واضاف محمد عبدالتواب أنه تم  مناقشة آليات وإجراءات التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل،لطلاب المرحلة الأولى الحاصلين على الشهادة الإعدادية  ( بحد أدنى 233 درجة للطلبة النظاميين، و203 لطلاب الخدمات ) 
 
متابعا : على أن يقوم الطالب بطباعة ورقة الرغبات المسجلة وإرفاقها مع الملف الورقي وتقديمها للمدرسة بداية من الأحد 30 يوليو الجاري مع استكمال باقي أوراق التقديم وسداد  المصروفات الدراسية المقررة.
 
تفاصيل التقديم إليكترونياً للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام ببنى سويف
تفاصيل التقديم إليكترونياً للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام ببنى سويف

 


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