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انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة قليوب 4 ساعات الأربعاء لأعمال الصيانة

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:42 م
انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة قليوب 4 ساعات الأربعاء لأعمال الصيانة انقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن قرى مركز ومدينة قليوب، لمدة 4 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوم الأربعاء الموافق 12 / 7 / 2023، وحتى الساعة الرابعة فجر ذات اليوم.
 
وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال تغيير محبسين قطر 400 مم بمحطة مياه كوم اشفين المرشحة.
 
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
 
 

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