انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة قليوب 4 ساعات الأربعاء لأعمال الصيانة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن قرى مركز ومدينة قليوب، لمدة 4 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوم الأربعاء الموافق 12 / 7 / 2023، وحتى الساعة الرابعة فجر ذات اليوم.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال تغيير محبسين قطر 400 مم بمحطة مياه كوم اشفين المرشحة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.