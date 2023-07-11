امتحان الديناميكا للثانوية العامة.. الطلاب: "الأسئلة صعبة ومحتاجة وقت"

كتب محمود طه حسين

شكا طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان مادة الديناميكا، حيث أكد طلاب الثانوية العامة أن الأسئلة صعبة وتحتاج إلى وقت كبير للتفكير والإجابة عنها، وسادت حالة من الغضب بين الطلاب بسبب صعوبة الامتحان، موضحين أن الأسئلة لم تراع الفروق الفردية ومستويات الطلاب المختلفة كما أنها غير مباشرة، متابعين: الأسئلة تحتاج الى معلم للإجابة عنها، وأصعب من أسئلة الاستاتيكا، كما طالبوا بمراعاتهم أثناء تصحيح الامتحان.

وأدى الطلاب امتحان مادة الديناميكا، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مادة الديناميكا، هى إحدى فروع مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، منها مجموع درجاتها 30 درجة للديناميكا ويتضمن الامتحان سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، وتضاف درجة الطالب فيها إلى مادة الاستاتيكا والتى تصل درجتها أيضا إلى 30 درجة وأدى فيها الطلاب الامتحان بواقع سؤالين مقالى تم تخصيص 4 درجات لهما والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا، مؤكدة أن إجمالى عدد الأسئلة التى تخاطب المستويات العقلية البسيطة والمتوسطة فى المادة 70% و30% للمستويات العليا للتفكير.

وأشارت إلى أنه سيؤدى امتحان الديناميكا قرابة 98 ألف طالبة وطالبة فى شعبة علمى رياضة.