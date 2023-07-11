اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:16 م
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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنبه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 10:54 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنبه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "م.ح.م "عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين كما عاقبته بالحبس 3 شهور بتهمة إحراز سلاح  بدائرة مركز أخميم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد  من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع كما تم ضبط سلاح بحوزته وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

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