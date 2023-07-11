السجن 3 سنوات لنجل مطرب شهير تسبب فى وفاة طفل أثناء قيادة سيارة فى حالة سُكر

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم ابن مطرب شهير، وتغريمه مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه، عما أسند إليه فى الاتهامات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة، ثانيا بانقضاء الدعوى الجنائية عن التهمة الخامسة والسادسة للتصالح، ثالثا، إثبات ترك المدعين بالحق المدنى للدعوى المدنية والزمتهما بمصاريفها، رابعا مصادرة العينة والزجاجات المضبوطة، خامسا ألزمته بالمصاريف الجنائية، وذلك فى اتهامه بتعاطى مواد مخدرة وقيادة سيارة حال كونه تحت تأثير المخدر.



تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3387 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدى جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم واصطدام المتهم بسيارة أخرى، وقيادة المتهم السيارة، تحت تأثير المخدر على النحو المبين بالتحقيقات.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدى جابر، أنه حال قيادة المجنى عليه للسيارة خاصته، فؤجى باصطدام المتهم بسيارته من الخلف، مما أدى إلى انقلابها، وأحدث به إصاباتهم، وكذلك أحدث إصابات بنجله، مما أودى بحياته، وتبين أن المتهم أدلى بكلمات غير مفهومة وفاح من فمه رائحة مواد كحولية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير المعمل الكيميائى، أن عينة البول الخاصة بالمتهم عثر بها على نواتج أيض الكوكايين المدرج بالقانون الأول من قانون المخدرات، وأن المتهم أحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا كوكايين فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا، وقيادة سيارة حال كونه واقعا تحت تأثير المخدر.