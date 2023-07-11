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السبت.. بدء امتحانات الدور الثانى بالقاهرة لصفوف النقل والأول الثانوى

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 02:00 ص
السبت.. بدء امتحانات الدور الثانى بالقاهرة لصفوف النقل والأول الثانوى امتحانات الصف الرابع الابتدائى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تبدأ امتحانات الدور الثانى بمحافظة القاهرة السبت القادم الموافق 15 يوليو، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى (وما يعادله) الإمتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 2023/7/15 حتى السبت الموافق 2023/7/22
 
امتحانات طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله ) خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى السبت الموافق 22-7-2023
 
امتحانات النقل الإعدادى المهنى ( وما يعادله) خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023   حتى الإثنين 1-8-2023 .
 
امتحانات طلاب النقل الثانوى العام وما يعادله خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023 .
 
امتحانات طلاب النقل الثانوى الفنى وما يعادله السبت 15-7-2023  حتى الإثنين الموافق 1-8-2023  .
 
امتحان طلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023  حتى الإثنين الموافق 1-8-2023
 
 

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