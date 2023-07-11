اليوم السابع
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الأمين العام للناتو: قمة فيلنيوس أصبحت تاريخية حتى قبل أن تبدأ

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 01:11 م
الأمين العام للناتو: قمة فيلنيوس أصبحت تاريخية حتى قبل أن تبدأ ستولتنبرج
فيلنيوس (أ ش أ)

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى "ناتو" ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء، إن قمة الناتو فى فيلنيوس أصبحت تاريخية حتى قبل أن تبدأ، تعليقا على اتفاق أمس الاثنين مع تركيا بشأن عضوية السويد فى الناتو.

وأضاف ستولتنبرج: "أولا وقبل كل شيء، الرسالة الأكثر أهمية هي أن هذه القمة تاريخية بالفعل قبل أن تبدأ لأن لدينا الآن عضوية سويدية قائمة، ستصبح السويد عضوا كامل العضوية في هذا التحالف، هذا جيد للسويد، إنه جيد لتركيا ولحلف الناتو ومنطقة البلطيق بأكملها".

وأشار ستولتنبرج إلى أن عضوية فنلندا والسويد في الناتو ستسهل على الحلف حماية منطقة بحر البلطيق، مضيفا: "هذا قرار تاريخي ولحظة تاريخية وقمة تاريخية"، بحسب الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة والتليفزيون الليتوانية.

كان ستولتنبرج قد صرح أمس بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق بعد محادثات في فيلنيوس على دعم طلب السويد للانضمام إلى الناتو.

وجاء إعلان ستولتنبرج بعد عدة ساعات من المحادثات في فيلنيوس مع أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.
 

كما قال السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) "ينس ستولتنبرج" اليوم الثلاثاء إن الحلف يدين الإعلان روسيا أنها ستقوم بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وأضاف ستولتنبرج - في تصريحات قبيل انطلاق أعمال قمة الناتو في ليتوانيا نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية - "نحن نراقب عن كثب ما يفعلونه.. حتى الآن لم نشهد أي تغييرات في موقف الانتشار النووي الروسي تتطلب أي تغييرات من جانبنا.. إلا أننا نظل يقظين، وسنضمن قيامنا بحماية جميع حلفاء الناتو والدفاع عنهم ضد أي تهديد محتمل".

وكانت روسيا قد أعلنت في شهر مارس الماضي عزمها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

كما قال السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء إن التحالف لم يشهد أي تحرك لمقاتلي مجموعة "فاجنر" الروسية الخاصة إلى بيلاروسيا.

وأضاف ستولتنبرج - في تصريحات قبيل انطلاق أعمال قمة الناتو في ليتوانيا نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية - "حتى الآن لم نشهد أي انتشار أو تحرك لقوات فاجنر في بيلاروسيا، لكننا بالطبع نتابع عن كثب ما يحدث"، مؤكدا أن الحلف على استعداد للدفاع عن نفسه ضد أي تهديد محتمل.

وكان هناك تكهنات واسعة النطاق حول مكان تواجد زعيم مجموعة "فاجنر" الروسية الخاصة يفجيني بريجوزين منذ محاولة التمرد التي قام بها في شهر يونيو الماضي.

يشار إلى أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد توسط في اتفاق لانتقال زعيم "فاجنر" الخاصة إلى بيلاروسيا، لكنه قال الأسبوع الماضي إن بريجوزين ليس في بلاده.


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