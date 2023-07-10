7 ملايين سائح منذ أول 2023.. السياحة: مصر تحقق معدلات تاريخية في أرقام السائحين

كتب محمد أسعد

كشف أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عن نجاح مصر في جذب وتحقيق معدلات تاريخية لأول مرة في أرقام السائحين، حيث تشير الأرقام والإحصائيات إلى وصول أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وهو رقم لم يتم تحقيقه من قبل.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان "مستقبل السياحة في مصر.. الفرص والتحديات".

وقال وزير السياحة والآثار خلال كلمته " مصر تستحق النصيب الأكبر من السياحة العالمية، ولدينا هدف لتحقيق ذلك والوصول ل100 مليون سائح، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق 5 مليون سائح في النصف الأول من عام 2022 مقابل أكثر من 7 مليون سائح خلال العام الجاري، وهو معدل نمو تاريخي ومتميز.

أشار عيسى إلى أن الهدف هو تحقيق 15 مليون سائح خلال العام الجاري، والأرقام التي تحققت حتى الآن تشير إلى إمكانية تحقيق أكثر من ذلك بنهاية العام، مشيرًا إلى أن أكثر عام شهد الرقم الأكبر كان عام 2010 حيث تحقق حينها 14,7 مليون سائح.