وزير السياحة يلتقى سفيرة البحرين بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

كتب محمد أسعد

استقبل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

واستهل الوزير اللقاء، بالترحيب بالسفيرة، كما أعرب عن اعتزازه بعلاقات الصداقة والأخوية القوية التي تربط بين مصر والبحرين، وما تشهده من تطور ونماء مستمر على كافة الأصعدة، متمنيًا للسفيرة دوام التوفيق والسداد في مهام عملها.

ومن جانبها، أعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل عن اعتزازها بلقاء الوزير، مؤكدة على حرص البحرين على الارتقاء بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بينها وبين مصر نحو آفاق أوسع، لاسيما في مجال السياحة والآثار.

وخلال اللقاء تم بحث تعزيز آليات دفع مزيد من التعاون في مجال السياحة والآثار من خلال تنظيم ورشتين عمل في المجالين لتحديد مسار التعاون بين البلدين لدفع مزيد من الحركة السياحية وتبادل الخبرات في صناعة السياحة والضيافة والحفائر الأثرية والترميم وعلم المتاحف والاستفادة من التجربة المصرية في مجال التعاون مع القطاع الخاص لتحسين التجربة السياحية في المواقع الأثرية.

كما سيتم خلال هذه الورش مناقشة سبل التعاون لخلق منتجات وأنماط سياحية جديدة بين البلدين مثل سياحة الترانزيت.

وخلال اللقاء تم أيضاً بحث تعزيز سبل التعاون في ملف استرداد الآثار التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.