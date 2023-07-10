اليوم السابع
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الإثنين، 10 يوليو 2023 02:15 م
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مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالفيوم

الإثنين، 10 يوليو 2023 01:52 م
مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالفيوم جثة
الفيوم رباب الجالي

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لقى مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وتوك توك بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك بمفارق مدينة يوسف الصديق، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى إبشواى المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 

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