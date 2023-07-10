اليوم السابع
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مصرع طفلة صعقا بالكهرباء فى طما شمال سوهاج

الإثنين، 10 يوليو 2023 06:21 ص
مصرع طفلة صعقا بالكهرباء فى طما شمال سوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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لقيت طفلة تبلغ من العمر 13 سنة مصرعها بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج وذلك على إثر تعرضها لصعق تيار كهربائى بمنزلها عقب ملامسة يدها إحدى الأسلاك العارية أثناء قيامها بالأعمال المنزلية تم نقل الجثة إلى مستشفى طما المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا يفيد بوفاة طفله عقب تعرضها لصعق التيار الكهربائى وذلك بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزى.

وتبين من خلال عقب التحريات والفحص والمعاينة ورود إشارة  من مستشفي طما  المركزي لمركز طما بوصول المدعوة  ندي ى ه ف 13 سنة طالبة وتقيم دائرة المركز " جثة هامدة " صعق كهربائي.

وبسؤال والدها المدعو ياسين ه ف م 46 سنة عامل - ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجلته المذكورة ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها أحدي أسلاك الكهرباء العارية مما أدي لصعقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " صدمة عصبية " نتيجة صعق كهربائي تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

 


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