اليوم السابع
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مصرع شاب وإصابة شخصين آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية

الإثنين، 10 يوليو 2023 01:22 م
مصرع شاب وإصابة شخصين آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية انقلاب سيارة -أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى شاب مصرعه وأصيب شخصان آخرين بقرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، فى حادث تصادم، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد ورود بلاغ حادث سيارة على طريق كمشوش منوف، نتج عنه مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين، ونقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج بالانتقال والفحص مصرع شاب يدعى م، أ، ا مقيم قرية فيشا الكبرى وإصابة اثنين آخرين من زملائه فى حادث سيارة ملاكى كانوا بستقلوها على طريق كمشوش منوف، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

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