العثور على جثة عامل رخام أمام منزله فى ظروف غامضة بالمنوفية

عثر أهالى قرية كمشوش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، على جثة عامل رخام أمام منزله فى ظل ظروف غامضة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد من عثور أهالى قرية كمشوش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، على جثة عامل رخام أمام منزله فى ظل ظروف غامضة، على الفور قرر العميد حسن النحرواى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة ضبط المتهم،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
العثور على جثة عامل رخام أمام منزله فى ظروف غامضة بالمنوفيةالإثنين، 10 يوليو 2023 01:03 م
جثه
المنوفية - محمد فتحى
عثر أهالى قرية كمشوش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، على جثة عامل رخام أمام منزله فى ظل ظروف غامضة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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عثر أهالى قرية كمشوش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، على جثة عامل رخام أمام منزله فى ظل ظروف غامضة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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