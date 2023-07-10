مصادرة 5.6 طن أعلاف حيوانية مخلوطة بالقمح المحلى محملة على سيارة بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 5 أطنان و600 كيلو اعلاف حيوانية مخلوطة بالقمح المحلي محمله على سيارة جامبو أمام قرية العزازي بطريق فاقوس/ الصالحية القديمة.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كلف فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تم تشكيل حملة برئاسة فايزة عبد الرحمن وكيل الوزارة وبرفقة عبد الكريم عوض الله والسيد بلاسى مساعدى مدير المديرية و محمد سليمان مدير إدارة تموين فاقوس وأثناء مرور الحملة بالطريق الرئيسى فاقوس الصالحية القديمة وامام قرية العزازي مركز فاقوس تم ضبط سيارة جامبو محملة باعلاف حيوانية مخلوطة بنسبة كبيرة من القمح المحلي حصاد موسم 2023 وتم التحفظ على المضبوطات بإجمالي وزن 5 أطنان و600 كجم تحت إذن وتصرف النيابة العامة على ذمة المحضر ، وتم تحرير المحضر رقم ( 10619 ) لسنة 2023 جنح مركز شرطة فاقوس ضد صاحب المضبوطات وذلك لحيازته ونقله اعلاف حيوانية مخلوطة بنسبة كبيرة من القمح المحلي حصاد موسم 2023 واستخدام القمح في خلط الأعلاف بدلاً من توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بدون الترخيص له بذلك من الجهات المختصة.