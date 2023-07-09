ضبط 1250 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بحملات رقابية بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 1250 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبة وبيعه بالسوق السوداء خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بمركز فاقوس.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تشكلت حملة مكبرة برئاسة السيد محمود بلاسي مساعد وكيل وزارة التموين بالإشتراك مع إدارة تموين فاقوس لفحص الشكوى الواردة إلى المديرية والتى تفيد قيام صاحب ماكينة طحن غلال بناحية قرية جزيرة النص بمركز فاقوس بنخل الدقيق البلدى المخصص للمخابز البلدية واعادة تعبئته بشكائر على أنها دقيق سياحى ، وتم ضبط كمية من الدقيق مقدارها 25 شيكارة بكمية قدرها 1250 كجم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10736 جنح مركز فاقوس ضد صاحب الماكينة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.