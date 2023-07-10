مرافق الأقصر تحرر وتضبط 1130 محضرا ومخالفة و1548 إزالة إدارية خلال 30 يوماً

الأقصر – أحمد مرعى

شنت شرطة المرافق فى الأقصر، عدد من الحملات المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على مدار شهر يونيو على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتكليفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحرير 531 محضر إشغال، و219 محضر بائع متجول، و173 محضر نظافة عامة، و207 محضر مضبوطات متنوعة، و1548 محضر إزالات إدارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى نفس السياق وفى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والتصدى للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وبناءاً على تعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى بتنفيذ أعمال أزالة فى المهد عبارة عن أسوار من الطوب الأحمر والأسمنت وتعريشة من الجريد على مساحة 100متر، على أرض تتبع هيئة الإصلاح الزراعى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وتمت الأعمال بوجود كلا من رئيس القرية يوسف احمد محمود وسامى جاد الكريم سكرتير القرية بالتنسيق مع مدير الإدارة الزراعية بالمركز المهندس أبوبكر حجاج الشاذلي بإشراف نائبى رئيس المركز يوسف جلال و حجازي النحاس .

كما قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي ، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة عدد 4 حالات بناء مخالف بمناطق حي شمال وحي جنوب وحي وسط، وأسفرت حملة بحي شمال، تمت بإشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وأحمد عوض الله رئيس حى شمال، عن إزالة سور مخالف من الطوب الابيض والمونه الأسمنتية في نجع النوافل بالكرنك بمنطقة حي شمال، بمسطح (120) م تقريباً، وتم التحفظ على معدات ومواد البناء، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.