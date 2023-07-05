اليوم السابع
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رفع 1300 حالة إشغال متنوعة خلال حملة مكبرة بحى الطالبية

الأربعاء، 05 يوليو 2023 11:40 م
رفع 1300 حالة إشغال متنوعة خلال حملة مكبرة بحى الطالبية حالات إشغالات
كتبت - مرام محمد

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شن حي الطالبية بالاشتراك مع شرطة المرافق حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي والمحال التجارية من الطريق العام بشوارع "فيصل، والعريش، وضياء، وحسن محمد، وسهل حمزة، والمريوطية بين الهرم وفيصل"، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة بقيادة الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية، عن رفع 1300 حالة إشغال متنوعة وإزالة التعديات والإعلانات المخالفة وإيداع المضبوطات بمخازن الحى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، كما تم كلبشة السيارات المتعدية على الطريق العام وأعلى الأرصفة، والتنبيه بضرورة وضع صناديق قمامة أمام المحلات التجارية.

يُذكر أن حي الطالبية شن مؤخرا حملة مكبرة استهدفت رفع كافة الإشغالات والحواجز من الشوارع لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية، أسفرت عن رفع 290 حالة إشغال متنوعة بشوارع "العريش، وسهل حمزة، وعبداللطيف عبدالفتاح، وخالد أمين، والتعاون"، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى.

كما أسفرت الحملة عن رفع 200 حالة إشغال متنوعة بالقطاع الجنوبي، وذلك بشوارع "استوديو مصر، والعروبة، وضيف الله، والثلاثيني، والعمدة"، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.


حي الطالبية

الجيزة

حملة اشغالات

اشغالات

تعليم الجيزة



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