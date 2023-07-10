مدير تعليم القليوبية تناقش استعدادات امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، حيث رحبت بالحضور، وقدمت الشكر لهم لما قدموه من جهد في الفترة السابقة وأثناء الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتناولت مدير تعليم القليوبية، خلال الاجتماع عددا من النقاط، منها تجهيز جميع المدارس لاستقبال امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقل لجميع المراحل التعليمية، مؤكدة علي ضرورة توفير الهدوء والأمن داخل جميع اللجان الامتحانية.

وشددت، على مديري الإدارات بضرورة متابعة جميع المدارس لبيان جاهزيتها لعقد الامتحانات خلال الفترة القادمة، كما شددت علي متابعة جميع الأنشطة الصيفية "مسرح، موسيقي، تربية رياضية" بجميع المدارس تنفيذا لتعليمات الوزير بتنفيذ الأنشطة الصيفية في جميع المدارس.

وأوضحت مدير تعليم القليوبية، أن الجهد المبذول في أعمال امتحانات السابقة للدور الأول لجميع المراحل التعليمية وعليه نأمل المسير على نفس النهج والدقة في كل الإجراءات التي بدورها تضمن خروج أعمال الامتحانات بالشكل اللائق المنضبط الذي يحقق الأهداف التي نطمح لها خلال امتحانات الدور الثاني.

وأكدت، ضرورة التيسير علي أولياء الأمور عند تقديم ملفات التقدم وإزالة اى معوقات أمام أولياء الأمور عند تقديم الملفات، موضحة أن باب مكتبها مفتوح أمام الجميع لمساعدة أولياء الأمور في أى وقت، ونبهت على مديرى الإدارات بضرورة المتابعة الجيدة للمدارس وإرسال قوافل لمتابعة تقديم الملفات وإزالة كافة العوائق أمام أولياء الأمور بما لا يضر العملية التعليمية.