إلغاء تكليف 8 موجهين بالقليوبية بسبب واقعة الامتحان الخاطئ فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اليوم الثلاثاء، بناء على المذكرة المعروضة من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلغاء تكليف 8 موجهين من واضعي الأسئلة والمسئولين عنها وعودتهم إلى وظائفهم الأصلية، وذلك بسبب بعض المخالفات التي تم رصدها أثناء سير أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني.

وشدد المحافظ، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وفي وقت سابق أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة لفحص واقعة توزيع امتحان التيرم الأول لمادة الحاسب الآلى على طلاب الصف الثانى الإعدادى اليوم، أثناء أداء امتحانات التيرم الثاني.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن ه شهدت إدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية توزيع أوراق الفصل الدراسي الأول لمادة الحاسب الآلى بدلا من الفصل الدراسى الثانى.

وتفقدت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في إدارة طوخ التعليمية، وذلك في مدرسة الشهيد أشرف سلومة عبد العاطي محمد الابتدائية المشتركة ومدرسة التحرير الابتدائية المشتركة، وذلك بمشاركة كل من مدير إدارة الأمن ومدير إدارة المتابعة بالمديرية.

واطمأنت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية على الطلاب أثناء أدائهم الامتحان، مؤكدة أنه يتم مراعاة أي شكوى من صعوبة الامتحانات أثناء التصحيح، وأن مصلحة الطالب أولًا، مؤكدة ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

كما طمأنت وكيل وزارة التعليم أولياء الأمور بانتظام سير الامتحانات في جو يسوده الهدوء، مشيرة إلى تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، والتأكيد على توافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.