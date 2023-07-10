محافظ كفر الشيخ يتابع استخراج جثمان طالب والبحث عن آخر فى مياه البحر المتوسط

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الجهود المبذولة من قبل رجال الإنقاذ بمساعدة الصيادين، لاستخراج جثمان شابين من مياه البحر المتوسط، من منطقة غير مصرح بها بالنزول في مياه البحر المتوسط بمطوبس لخطورتها، بالتعاون مع مدير أمن كفر الشيخ.

وتمكن رجال الإنقاذ المتطوعين، والصيادين من انتشال جثمان أحمد محمد شعبان بدير عبد الحليم من أبوغنيمة سيدى سالم، من مياه البحر المتوسط، وجاري البحث عن الغريق علي أبو شنب، من قرية أبو شنب التابعة لسيدي سالم.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر لرجال الإنقاذ حماده الصاوي، ومصطفى بهنسي، وأحمد علي وأحمد حسن، غطاسين متطوعين، وللصيادين، ولكل من شارك في أعمال البحث والإنقاذ.