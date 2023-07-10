وقال كوليبا -في تدوينة عبر موقع تويتر- "بعد محادثات مكثفة، توصل حلفاء الناتو إلى توافق في الآراء بشأن إزالة خطة عمل العضوية من مسار أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف. وأرحب بهذا القرار الذي طال انتظاره والذي يقصر طريقنا نحو الناتو. إنه أيضا أفضل لحظة لتوضيح دعوة أوكرانيا للانضمام إلى عضوية الناتو".

ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو.

يشار إلى أن خطة عمل العضوية عبارة عن برنامج للناتو لتقديم المشورة والمساعدة والدعم العملي مصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات الفردية للدول التي ترغب في الانضمام إلى الحلف. ولا تؤثر المشاركة في خطة عمل البحر المتوسط على أي قرار يتخذه التحالف بشأن العضوية المستقبلية، بناء على قرار مجلس شمال الأطلنطي، وتشارك البلدان في خطة عمل البحر المتوسط من خلال تقديم برامج وطنية سنوية فردية حول استعداداتها لعضوية محتملة في المستقبل. وهي تغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والدفاعية والموارد والأمن والجوانب القانونية.