قطع المياه بمدينة ميت غمر لمدة 4 ساعات غدا لغسيل الشبكات

أعلنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، عن قطع المياه غدا لمدة أربع ساعات لأعمال الصيانة.

وأشار رئيس مدينة ميت غمر، في إطار التنسيق القائم بين رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذا لخطة الصيانة الدورية لغسيل شبكات المياه.

سيتم عمل غسيل لشبكات مياه مدينة ميت غمر ودقادوس غداً الثلاثاء الموافق 11/9/2023، وذالك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.

وطالب مجلس مدينة ميت غمر من جميع المواطنين والمصالح الحكومية تخزين احتياجاتهم اليوميه من مياه الشرب في فترة أعمال الغسيل، وذلك لضعف المياه وانقطاعها في الأدوار العليا. حتى الانتهاء من عملية الصيانة وحتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين بفترة الانقطاع.