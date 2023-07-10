طرق بسيطة لعلاج حروق الشمس.. أبرزها جل الصبار والشوفان

كتبت فاطمة خليل

حروق الشمس من المشاكل المزعجة التى تنتج عن التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية، ولأن الوقاية أمر بالغ الأهمية، فمن الضروري معرفة كيفية علاج حروق الشمس في حالة حدوثها، بحسب موقع "هيلث شوت"..

إن أهم خطوة هي التعرف على حروق الشمس وعدم الخلط بينه وبين الطفح الجلدي. عادة ما تكون حروق الشمس موضعية، وتكون أكثر احمرارًا ومؤلمة لا يسببون حكة ولكن لديهم إحساس حارق قد يزداد سوءًا عندما تهيج قطعة القماش الجلد. عادة ما تلتئم حروق الشمس في غضون أسبوع بشكل طبيعي ولكن هناك بعض العلاجات التي يمكن أن تساعد في التخلص من حروق الشمس بسرعة.

العلاجات المنزلية لحروق الشمس

إذا كنت تبحث عن طرق لتخفيف حروق الشمس أو حروق الشمس على الوجه أو بثور حروق الشمس ، فإليك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعدك. جل الصبار جل الصبار علاج شائع وفعال لعلاج حروق الشمس. يشتهر الصبار بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات ، ويمكن أن يساعد في تقليل الاحمرار والالتهاب والألم". ضع جل الصبار النقي مباشرة على المنطقة المصابة بحروق الشمس وقم بتدليكه برفق على الجلد.

كرر هذه العملية عدة مرات في اليوم للراحة والشفاء بشكل أسرع. زيت جوز الهند زيت جوز الهند هو مرطب طبيعي يمكن أن يساعد في تخفيف الجفاف والحكة المصاحبة لحروق الشمس. قد تساعد خصائصه المضادة للميكروبات أيضًا في منع العدوى.

بعد تبريد الجلد بكمادات باردة أو حمام بارد ، ضعي طبقة رقيقة من زيت جوز الهند على المنطقة المصابة. اسمح للبشرة بامتصاص الزيت وأعد وضعه حسب الحاجة. شاي البابونج يحتوي شاي البابونج على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن توفر الراحة للبشرة المصابة بحروق الشمس. قم بغلي قدر من شاي البابونج واتركه ليبرد ثم انقع قطعة قماش نظيفة أو قطن في الشاي.

ضع الكمادة برفق على المنطقة المصابة لمدة 15-20 دقيقة. يمكن لبرودة الشاي وخصائص البابونج المهدئة أن تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز الشفاء. كمادات باردة الكمادات الباردة طريقة بسيطة وفعالة لتهدئة الجلد المصاب بحروق الشمس وتخفيف الشعور بعدم الراحة. خذ قطعة قماش نظيفة ومبللة وضعها على المنطقة المصابة.

سيساعد برودة الكمادة في تقليل الحرارة والالتهاب. يمكنك أيضًا أخذ حمام بارد مضاف إليه صودا الخبز للحصول على تأثير تبريد أكثر شمولاً حمام الشوفان يمكن أن يوفر حمام الشوفان الراحة المهدئة للبشرة المصابة بحروق الشمس. أضف دقيق الشوفان إلى حمام بارد وانقع جسمك فيه لمدة 15-20 دقيقة.