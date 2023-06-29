اليوم السابع
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عشان تقضى أجازة العيد بأمان..7 نصائح لتجنب الإصابة بضربة الشمس

الخميس، 29 يونيو 2023 09:00 م
عشان تقضى أجازة العيد بأمان..7 نصائح لتجنب الإصابة بضربة الشمس الخروج للمتنزهات
كتبت ميرفت رشاد

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مع ارتفاع درجات الحرارة، قد تتعرض للإصابة بحروق الشمس أو ضربة الشمس التي تصيبك بمضاعفات صحية خطيرة، لذا لابد من تجنب الأشعة فوق البنفسجية الشديدة خاصة خلال فترة "عيد الأضحى" ، وإليك بعض النصائح التي تحميك من التعرض لأشعة الشمس عند الخروج للحدائق والمتنزهات وأيضا عند التواجد على الشواطئ لقضاء أجازة العيد بأمان، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

 

 نصائح لتجنب الإصابة بضربات الشمس:

1. تجنب الخروج الى المتنزهات والحدائق خلال فترة الظهيرة والتي تصل لذروتها من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا.

2. إذا رغبت في الخروج خلال فترة الظهيرة عليك الجلوس بالظل لأكبر وقت ممكن لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فوق البنفسجية التي قد تصيبك بحروق الشمس.

3. تجنب السباحة بالشواطئ أو حمامات السباحة خلال فترة الظهيرة لأنها تؤثر على مختلف أنحاء جسمك وتعرضه لحروق الجلد.

4. يعد أفضل وقت مناسب للتنزه او السباحة بشاطئ البحر في الصباح الباكر من اليوم من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا، أو بعد انكسار أشعة الشمس التي تبدأ بعد الساعة 4 عصرا.

5. ارتداء القبعات على الرأس لحمايتها من التعرض للأشعة فوق البنفسجية التي قد تصيبك بضربات الشمس القاتلة.

6. ارتداء الملابس الفاتحة خلال الموجة الحارة التي تتيح لجسمك التعرق ومن ثم يساعدك على ترطيب الجسم والحفاظ على درجات حرارته في مستويات طبيعية.

7. استخدام واقى من الشمس على درجة كبيرة من الحماية على أن يتم وضعه على مختلف أجزاء الجسم المعرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس.

 

 

 

 


عيد الأضحى

درجات الحرارة

ضربة الشمس

الشمس

الاشعة فوق البنفسجية



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