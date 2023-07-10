اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يوليو 2023 11:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة بكفر الشيخ

الإثنين، 10 يوليو 2023 11:13 م
ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة بكفر الشيخ حملة أمنية - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية فى مركز دسوق بكفرالشيخ، من ضبط عاطل من ذوي المعلومات الجنائية سبق اتهامه فى عدد من القضايا وبحوزته كمية من الحشيش وسلاح أبيض، وتم التحفظ على المضبوطات، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه. 

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود معلومات عن قيام عاطل، من ذوي المعلومات الجنائية، بالترويج للمخدرات فى دائرة مركز دسوق، وجار إعداد خطة أمنية لضبطه.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم في أحد الأكمنة المعدة له، وتبين أنه يدعى "أ.م.ع"، 41 سنة عاطل، وعثر بحوزته على، كيلو و200 جرام، حشيش، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 


كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار الحوادث

ترويج المواد المخدرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة