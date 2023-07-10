ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت الأجهزة الأمنية فى مركز دسوق بكفرالشيخ، من ضبط عاطل من ذوي المعلومات الجنائية سبق اتهامه فى عدد من القضايا وبحوزته كمية من الحشيش وسلاح أبيض، وتم التحفظ على المضبوطات، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود معلومات عن قيام عاطل، من ذوي المعلومات الجنائية، بالترويج للمخدرات فى دائرة مركز دسوق، وجار إعداد خطة أمنية لضبطه.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم في أحد الأكمنة المعدة له، وتبين أنه يدعى "أ.م.ع"، 41 سنة عاطل، وعثر بحوزته على، كيلو و200 جرام، حشيش، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.