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مصرع شاب إثر حادث تصادم فى دسوق بكفر الشيخ

السبت، 08 يوليو 2023 10:08 ص
مصرع شاب إثر حادث تصادم فى دسوق بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقى شاب مصرعه، في حادث تصادم بين دراجته النارية «موتوسيكل» كان يقودها مع سيارة ميكروباص على طريق "محلة دياي الصافية" بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل جثمانه لمستشفى كفر الشيخ العام.
 
تلقى مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد بوصول "م.ش" 25 سنة، مقيم بإحدى قرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إلى مستشفى دسوق العام، جثة هامدة إثر تعرضه لحادث مرورى، وتبين أنه أثناء قيادة الشاب المتوفى دراجته النارية «موتوسيكل» بطريق «محلة دياي الصافية»، اصطدمت به سيارة ميكروباص، ما أدت إلى وفاته.
 
بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية، تحرر المحضر رقم 8893 لسنة 2023م، جنح مركز دسوق، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة، لتتولى التحقيقات.

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