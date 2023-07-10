حملة "100يوم صحة" قدمت 140 ألف خدمة طبية متنوعة منذ بدايتها بالغربية

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتي تنفذها مديرية الصحة داخل قرى ومدن المحافظة، قدمت 140 ألف خدمة طبية متنوعة لأهالينا بقرى ومدن الغربية، وذلك من خلال 165 فريق من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) لتقديم خدمات " فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة.

وأوضح محافظ الغربية، أن المبادرة قدمت خدماتها لعدد 16 ألف و914 مواطن على مدار اليوم، مشيراً إلى أن المبادرة شملت أيضاً تنفيذ عدة فاعليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 4992 منتفع من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي قد بلغ 4953 منتفع، بينما استفادت 5940 سيدة من مبادرة صحة المرأة، كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لعدد 780 حالة والعلاج لعدد 769 منهم إلى جانب فحص 533 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لنحو 4152 منتفعة، كما تم فحص 122 ضمن مبادرة كبار السن فضلاً عن فحص 869 طفلا من حديثي الولادة بمبادرة السمعيات.