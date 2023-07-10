جنايات كفر الشيخ تصدر حكمها على قاتل شقيقه التوأم بكفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة رئيس المحكمة والدائرة الثانية وعضوية المستشار محمد مصطفي سليم رئيس المحكمة، والمستشار أحمد فتحي عبد المتعال نائب رئيس المحكمة والمستشار محمد عزمي أبو زيد نائب رئيس المحكمة وسكرتارية محمد أبو طالب، إحالة أوراق " م. ف. ب.خ" 31 سنة، والمعروف بـ "قابيل كفر الشيخ"، والمتهم بقتل شقيقه التوأم بعزبة الأخماس التابعة لقرية إسحاقة بمركز كفر الشيخ، إلى فضيلة المفتي في أحداث القضية رقم 13038 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3279 لسنة 2022 جنايات كلي كفر الشيخ.

وكانت هيئة المحكمة استمعت لشهادة زوجة المجني عليه وكذلك والدة المتهم والمجني عليه في هذه القضية، كما استمعت هيئة المحكمة للمتهم في هذه القضية الذي أكد أن شقيقه هو من خرج بسكين من شقته وأنه كان ذاهبا لمعاتبته على ما تقوم به زوجة شقيقه إلا أنه فوجئ بالسكين في يد شقيقه وحدثت المشاجرة.

واستمعت هيئة المحكمة لأقوال زوجة المجني عليه، حيث أوضحت أن المتهم أقدم على تهديد شقيقه وتوعد له بالقتل قبل ارتكابه للواقعة، قائلة: هدده وقاله هقتلك وهيتم عيالك، وأخذ حبة غلة وأموت نفسي.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 24 من شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما أقدم المتهم ويبلغ من العمر 31 عاما على إنهاء حياة شقيقه التوأم طلحة، وذلك بسبب الخلافات المستمرة بينهما بسبب خلافات الزوجات، حيث سدد المتهم عدة طعنات لشقيقه أودت بحياته فور وصوله إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من قرار إحضار المتهم أمام محكمة جنايات كفر الشيخ، أن المتهم تعمد قتل شقيقه مع سبق الإصرار، وأعد لفعل ذلك سلاحا أبيض سكين، وتوجه إلى مكان تواجده في منزله مما أدى إلى مقتله، وإصابته بالجروح الموضحة في تقرير الصفة التشريحية.



رئيس المحكمة يناقش والدة المجني عليه



رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ



زوجة المجني عليه