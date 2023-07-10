تعرف على مشروعات حياة كريمة فى 6 قرى بأبوقرقاص في المنيا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تنتشر مشروعات حياة كريمة بجميع قرى المنيا، خاصة فى مراكز العدوة، ومغاغة، وأبو قرقاص وملوى وديرمواس والتى يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة بها بتكلفة حوالى 30 مليار جنيه، ومن بين المراكز مركز ابوقرقاص والذى تجرى فيه مشروعات المبادرة الرئاسية بمختلف القرى..

وينشر "اليوم السابع" عدد من المشروعات فى 6 قرى تابعة للمركز:

1-مشروع الصرف الصحى لقرية سفاى " محطة الرفع "

2- مشروع الصرف الصحى لقرية منشأة النصر "محطة الرفع"

3- مشروع الصرف الصحى لقرية ساقية موسى "محطة الرفع"

4- مشروع الصرف الصحى لقرية ساقية موسى خط الانحدار وتغطية الابيار.

5- مشروع الصرف الصحى لقرية ساقية موسى خط الطرد.

7- مشروع الصرف الصحى لقرية نزلة السرو "محطة الرفع"

7- إنشاء مركز طبى تأمين صحى شامل بقرية اتليدم.

8- مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية نزلة حرز.

9-مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية سفاى.

10- إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل باتليدم.

11- مشروع إنشاء سوق حضارى بقرية منشأة النصر.

12- مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية باتليدم.

13-مشروع إنشاء مدرسة نزلة السرو "تعليم اساسي"

البدء فى رفع الجاسات للموقع تمهيداً للبدء فى أعمال الحفر.



مشروعات حياة كريمة (1)



مشروعات حياة كريمة (2)