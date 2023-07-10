اليوم السابع
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العثور على جثة طفل متفحمة في أرض زراعية بالشرقية والتحريات تؤكد وجود شبهة جنائية

الإثنين، 10 يوليو 2023 07:10 م
العثور على جثة طفل متفحمة في أرض زراعية بالشرقية والتحريات تؤكد وجود شبهة جنائية جثة- أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الاثنين، على جثة طفل في الثانية عشر من عمره، في حالة تفحم في أرض زراعية بدائرة مركز بلبيس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل في حالة تفحم في أرض زراعية بدائرة مركز بلبيس.
 
بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية العثور على جثة طفل يبلغ من العمر نحو 12 سنة، مجهول الاسم والعنوان، في حالة تفحم وتحلل، وذلك في أرض زراعية بدائرة مركز بلبيس، ووجود شبهة جنائية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث والاستعلام عن سجلات بلاغات الأطفال المتغيبين خلال الفترة الأخيرة في نفس الفئة العمرية.

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