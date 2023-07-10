الثانية على الجمهورية فى التعليم الفندقى: فرص العمل كثيرة ودعم أسرتى سبب تفوقى

دمياط - هيثم مراد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتائج أوائل الجمهورية فى التعليم الفنى، لتأتى الطالبة منة عبد السلام ابنة محافظة دمياط بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى التعليم الفندقى بفارق درجة واحدة عن صاحبة المركز الأول.

قالت طالبة دمياط لـ"اليوم السابع": "فضلت التعليم الفنى عن الثانوية العامة، رغم أننى حصدت درجات تؤهلنى لكى التحق بالثانوى العام، غير أننى أردت اختيار هذا الطريق لنفسي".

وأضافت فى حديثها قائلة: "تعلمت أشياء كثيرة فى هذا المجال، لم يكن الأمر مقتصرا على كونها مجرد شهادة أو تحصيل علمى فحسب، لكنى استفادت على جوانب أخرى مجتمعية وعملية، يمكننى القول أن ما تعلمته داخل المدرسة الفندقية بدمياط على مدار ثلاث سنوات أثر كثيرا فى شخصيتى اكسبنى مهارات كثيرة".

وأكدت طالبة دمياط قائلة: " عند إعلان النتيجة رأيت أن الفارق بينى وبين صاحبة المركز الأول درجة واحدة فقط، حدثت نفسى بأننى سأكون من بين أوائل الجمهورية ولكن عند سماعى الخبر لم أتمالك نفسى من الفرحة، كنت أريد أن أحقق شيئا مثل هذا من أجل أسرتي".

وقال والد طالبة دمياط "عندما أخبرتنى باختيارها التعليم الفنى لم أناقش معها الأمر كثيرا، أردت تنفيذ رغبتها فقط، كنت متأكد أنها ستحقق شيئا جيدا فى هذا الأمر لذلك لم اتدخل فى اختيارها"، واستكمل الوالد حديثه قائلا: " الآن افكر فيما هو قادم، سنبدأ فى التحضير لفترة دراسية أخرى من أجل استكمال مشوارها".

وقالت والدة صاحبة المركز الثاني: "كنت أتابعها فى كل شىء، حاولت توفير المناخ المناسب لها من أجل التحصيل الدراسى، أيضا كنت اتابع تطورات التعليم الفنى ليطمئن قلبي"، مضيفة قائلة: "حديث رئيس الجمهورية عن التعليم الفنى طمنى على مستقبل بنتى، سعيدة بما حققته من نجاح والأهم أنها الآن تسير على خطى واضحة".

وقالت الطالبة منة عبد السلام: " كنت أذاكر لساعات طويلة، أيضا الالتزام والعمل الجاد جميعها وسائل تجعلك تحقق ما تريد"، لتختتم حديثها قائلة: " رسالتى إلى جميع الشباب لا تكترث إلى آراء البعض فقط عليك اختيار طريقك المناسب، الاجتهاد يحقق النتائج حتما".