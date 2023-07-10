"التموين" تعلن تفاصيل تغيير البطاقة من محافظة إلى أخرى إلكترونيا

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية الكترونيا منها خدمة تغيير صرف البطاقة من محافظة إلى محافظة الأخرى من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية في إطار حرص الوزارة على تيسير حصول المواطنين على الخدمات دون الذهاب الى مكاتب التموين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أطلقت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة جديدة لأول مرة لأصحاب البطاقات التموينية وهى ارسال رسائل " sms " على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة، تتضمن قيمة الدعم المخصص للأفراد المقيدة على البطاقة، وكذلك قيمة الرسوم المقرر أن يقوم بسدادها صاحب البطاقة للبقال التموينى، وذلك للحفاظ على حقوق صاحب البطاقة ومنعا لأي تلاعب من جانب منافذ الصرف، كذلك استمرار إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين ، كذلك إتاحة خدمة تعديل رقم الهاتف حيث يحق لصاحب البطاقة فى حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وابلاغهم بالخدمات التي تقدمها حاليا أو أى خدمات جديدة قد تقدمها الوزارة فى الفترة المقبلة.