التعليم توجه بتنفيذ برنامج علاجى لطلاب المدارس الفنية المطبقة منهجية الجدارات

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، باعتماد نتيجة تقييم وحدات البرامج بكافة النوعيات "صناعي - زراعي - تجاري - فندقي" للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وفق ما ورد بلائحة التقييم والتحقق لبرامج التعليم الفني القائمة علي منهجية الجدارات المعدلة والمعتمدة من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يتم إخطار المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل باعتماد وإعلان نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني لجميع البرامج لطلاب صفوف النقل بكافة النوعيات للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲.

وطالبت الوزارة، بإخطار المدارس الفنية بتنفيذ البرنامج العلاجي لوحدات الفصل الدراسي الأول والثاني (الدور الثاني) لطلاب الصفوف الثلاثة بجميع المدارس الفنية خلال الفترة من الثلاثاء 11 يوليو حتى الثلاثاء 18 يوليو، على أن يكون التقييم في الوحدة ككل.

وأكدت التعليم، أن ذلك يأتى فى إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل للعام الدراسي الحالي ۲۰۲۲-۲۰۲۳م، وبناء على زيارة المحققين الخارجيين ، للتحقق من قرارات التقييم وفعالية التحقق الداخلي، لاعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني للبرامج الدراسية بكافة النوعيات لطلاب صفوف النقل بالمدارس الفنية المطورة وفقاً لمنهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل وبعد دراسة التقارير الواردة من السادة المحققين الخارجيين من قبل اللجان النوعية لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.