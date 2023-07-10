استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى غرب رام الله

رام الله (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد الشاب الذى أعلن إصابته قبل قليل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، قرب قرية "دير نظام" شمال غرب رام الله.

وأوضحت الوزارة، في بيان مُقتضب، أنها أبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب بلال إبراهيم قدح (33 عامًا) برصاص جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجز المقام على المدخل الجنوبي للقرية.

وفى وقت سابق، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الرصاص على شاب فلسطيني غرب محافظة "رام الله والبيرة" بوسط الضفة الغربية المحتلة.