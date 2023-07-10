اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يوليو 2023 02:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى غرب رام الله

الإثنين، 10 يوليو 2023 12:55 م
استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى غرب رام الله قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد الشاب الذى أعلن إصابته قبل قليل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، قرب قرية "دير نظام" شمال غرب رام الله.

وأوضحت الوزارة، في بيان مُقتضب، أنها أبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب بلال إبراهيم قدح (33 عامًا) برصاص جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجز المقام على المدخل الجنوبي للقرية. 

وفى وقت سابق، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الرصاص على شاب فلسطيني غرب محافظة "رام الله والبيرة" بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر بالهلال الأحمر الفلسطيني - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب المصاب في قرية "دير نظام" غرب رام الله. 

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشاب المصاب مقاوم وحاول إلقاء عبوة وأطلق عدة رصاصات نحو قوة للجيش قرب مستوطنة "نفيه تسوف".. وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن المقاوم استشهد. 

 


قوات الاحتلال

اسرائيل

الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى

رام الله



الموضوعات المتعلقة

قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين وتعتدى على صحفيين عائدين من تغطية فى جنين

الإثنين، 10 يوليو 2023 10:30 ص

قوات الاحتلال تعتقل طفلين فلسطينيين في الخليل

الأحد، 09 يوليو 2023 01:00 ص

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال فى مدينة قلقيلية

السبت، 08 يوليو 2023 07:45 م

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم قرية مُنفذ عملية "كدوميم" تمهيدًا لهدم منزل عائلته

الجمعة، 07 يوليو 2023 01:00 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 10:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة