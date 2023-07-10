ارتفاع عدد المتوفين لـ4 أشخاص فى حريق شقة سكنية بفيصل

كتب عبد الرحمن سيد

فارق طفلان الحياة داخل المستشفى نتيجة لإصابتهم في حريق شقة سكنية بمنطقة فيصل ليلحقا بوالديهم ويرتفع عدد المتوفين لـ 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين ويستكمل رجال المعمل الجنائى تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.

وكان شخصان لقو مصرعهما وأصيب 4 آخرين إثر حريق شقة سكنية داخل برج بمنطقة الطوابق - فيصل وانتقلت سيارات الحماية المدنية وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بالكامل، وتم نقل المتوفين والمصابين الى المستشفى ويقوم رجال المباحث بالأستماع لأقوال شهود العيان فى الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وتبين من خلال الفحص وفاة شخصان وإصابة 4 و نقلو جميعهم الى المستشفى وانتقل المعمل الجنائى لكشف الأسباب النهائية حول الحريق .