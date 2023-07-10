إعدام أكثر من 31 طن أغذية فاسدة وتحرير 1341 محضرا بحملات رقابية فى الشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

ضبطت مديرية الصحة بالشرقية، أكثر من 31 طنا من الأغذية الفاسدة، وأغلقت 222 منشأة مخالفة خلال 15 يوما، ضمن خطة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، بتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية ، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة، حملات مكثفة وموسعة خلال 15 يوماً السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على 1460 منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، ضبط 222 منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 27 طن و 813 كجم لحوم وأغذية متنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 3 طن و 260 كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب 389 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 1341 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، تكثيف حملات مراقبة الأغذية، خلال فترة فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، وكذلك تكثيف أعمال صحة البيئة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين.